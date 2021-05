Motorradfahrer bei Schweinheim leicht verletzt

Ggegen 16:40 Uhr, befuhr ein Pkw Citroen die Feldchenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zum Herbigsbach kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten Motorrad Yamaha. Durch den Zusammenstoß stürzte der 19-jährige Motorradfahrer und zog sich hierdurch Prellungen und Schürfwunden zu. Kräfte vom Rettungsdienst leisteten eine medizinische Erstversorgung vor Ort. Die 55-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Parfüm im Wert von über 3200 Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Ein unbekannter Mann machte sich am Dienstag, gegen 17 Uhr, Parfüm im Wert von über 3200 Euro zu Eigen. Der Täter hatte sich in eine Drogerie in der City Galerie begeben und lud sich dort die Taschen voll. Im Anschluss verließ er das Geschäft ohne zu bezahlen. Er wurde bei der Tat beobachtet, konnte jedoch nicht festgehalten werden. Der Täter war männlich und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine graue Hose sowie eine rote Kappe mit schwarz-weißen Schuhen. Zudem führte der Mann eine Umhängetasche mit sich.

Hinweise zu Graffiti-Sprayer gesucht

Stockstadt. Drei unbekannte Täter beschmierten am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, eine Hauswand in der Bamberger Straße. Hierbei wurde ein circa ein Quadratmeter großes „A“ mittels schwarzer Sprühfarbe angebracht und hierdurch ein Schaden in dreistelliger Höhe verursacht. Unter Verdacht stehen drei unbekannte Jugendliche, die nicht näher beschrieben werden können.

Unbekannter zerkratzt VW - Zeugen gesucht

Heigenbrücken. Ein unbekannter Täter zerkratzte am Montag, in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr, einen Pkw VW. Dieser stand in der Werner-Wenzel-Straße und weist nun drei kreuzförmige Kratzer in der Beifahrertür auf. Tatmittel war offenbar ein spitzer Gegenstand.



Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.