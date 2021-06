Gegen 17 Uhr war der 24-Jährige unterwegs. Er verlor offensichtlich die Kontrolle über sein Motorrad und kam durch das ausbrechende Heck zu Sturz. Das Fahrzeug rutschte in den Graben und der 24-Jährige konnte noch selbstständig den Rettungsdienst alarmieren. Er zog sich hierbei eine Beinfraktur zu, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000, - Euro.

Mit überhöhter Geschwindigkeit der Verkehrskontrolle entzogen

Aschaffenburg. Mit der Beschlagnahme des Führerscheins sowie Anzeigen wegen Trunkenheitsfahrt, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Kraftfahrzeugrennen endet am Freitag, 04.06.2021, 01:35 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Blücherstraße.

Ein 42-Jähriger Pkw-Fahrer sollte in der Wermbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, jedoch beschleunigte er sehr stark und wollte sich der Kontrolle offensichtlich entziehen. Er fuhr auf seiner Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch Verkehrskreisel und missachtete das Rotlicht einer Ampelanlage bis er schließlich in der Blücherstraße anhielt und einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Grund für die versuchte Flucht wurde rasch klar - der Mann stand unter erheblichem Alkohol - und Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ihm der Führerschein vor Ort sichergestellt wurde.

Kriminalitätsgeschehen



Fahrt unter Drogeneinfluss

Stockstadt. Am Freitag, 04.06.2021 wurde kurz nach Mitternacht ein 19-Jähriger Pkw-Führer durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrolliert. Nachdem er Anzeichen zeigte, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hinwiesen, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.