Motorradfahrer bei Boxbrunn schwerst verletzt

Gegen 11.30 Uhr war ein 26-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki auf der B 47 von Boxbrunn in Richtung Amorbach unterwegs. Als er in einer Linkskurve einen vor ihm fahrenden Wagen überholen wollte, erkannte er ein entgegenkommendes Fahrzeug und versuchte wieder einzuscheren. Dabei kam das Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen in einen Straßengraben und kam nach über 100 Metern hinter eine Leitplanke zum Liegen. Dabei zog sich der Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr ist nicht auszuschließen.

Zur Klärung des Unfallhergangs zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu. Die B 47 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 14 Uhr komplett gesperrt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Ralf Hettler