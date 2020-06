Motorradfahrer begeht am Parkplatz Strietwald Unfallflucht

Im dortigen Kurvenbereich zur Auffahrt wurde er von einem Motorradfahrer überholt. In Folge dessen erschrak er so heftig, dass er links in die Leitplanke fuhr. Dabei wurden vier Segmente der Leitplanke beschädigt, sowie der Sattelauflieger seitlich beschädigt. Der unbekannte Motorradfahrer flüchtete in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Geschädigte konnte keinerlei Hinweise bezüglich des Motorrads sowie dessen Fahrers abgeben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden geben sich bei der VPI-Aschaffenburg unter 06021-8572530 zu melden.

Unachtsam beim Ausscheren

Eine 56-jährige Fahrerin eines Audi Q2, befuhr gestern gegen 11:15 Uhr den mittleren von drei Fahrstreifen und scherte zum Überholen aus. Dabei übersah sie den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Fahrer eines Seat Leon, welcher eine Vollbremsung einleiten musste und nach links auswich. Hierbei streifte er die dortige Betonleitwand und konnte trotzdem einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

Zu weit links an der Anschlussstelle aufgefahren

Ein Gliederzug wechselte gegen 16:00 Uhr vor der Anschlussstelle Alzenau Nord vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem VW Transporter das Auffahren auf den rechten Fahrstreifen der A 45 in Fahrtrichtung Gießen zu ermöglichen. Dabei kam der Transporter zu weit nach links und touchierte den Anhänger des Gliederzugs. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5300 Euro.

Platzregen forderte Tribut: Mehrere schwere Unfälle am Freitag

Am Freitagabend befuhr ein 60-jähriger aus dem Raum Mainz mit seinem Daimler Vito den linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt, welcher aufgrund einer nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern kam. Er schleuderte zunächst vom äußerst linken auf den mittleren Fahrstreifen, kam dort aufgrund einer ausgleichenden Lenkbewegung wieder auf den äußerst linken Fahrstreifen bevor er schlussendlich wieder nach rechts auf den äußerst rechten Fahrstreifen schleuderte und dort mit dem auf diesem Fahrstreifen fahrenden Lang-Lkw kollidierte.

Der 36-jährige Fahrer geriet mit seinem niederländischen Lang-LKW daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die dortige Leitplanke über eine Länge von etwa 50 Metern und stürzte anschließend die dortige Böschung ca. 15 Meter herunter. Die Zugmaschine überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Anhänger samt Dolly rutschte ebenfalls in die Böschung und kam entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Fahrer wurde zuerst schwerverletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Nach bisherigen Stand erlitt er nur Prellungen und bleibt zur Beobachtung weiterhin im Klinikum. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Daimler wurde durch den Aufprall die gesamte Fahrzeugfront, sowie die rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt, Schadenshöhe ca. 8000 Euro. Das Schadensmaß am Lang-Lkw wird auf ca. 200 000 Euro beziffert. Es wurden ca. 50 Meter Leitplanke, mehrere Leitpfosten sowie ein Ausfahrtsschild komplett beschädigt, genaue Schadenshöhe bedarf noch der Abklärung mit der Autobahnmeisterei Hösbach.

Die gesamte Richtungsfahrbahn Frankfurt wurde für eine Dauer von etwa 30 Minuten komplett gesperrt. Für die Dauer der Bergung wurde die Anschlussstelle AB-West, sowie der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Bergung des Lkws erfolgte durch zwei Bergungskräne sowie mehrerer Abschleppfahrzeuge und dauert bis 04:30 Uhr an. Die übrigen Aufräumarbeiten, sowie der Rückbau der Bergungskräne dauern mom noch an. Der Gesamtschaden word sich nach einer Schätzung auf ca. 250.000 Euro belaufen.

Im Zuge des Rückstaus ereignete sich ein Folgeunfall, indem ein 25-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf einen Opel auffuhr. Gesamtschaden: 300 Euro

Ein weiterer Nässeunfall ereignete sich am Freitag gegen 19:05 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt, als ein 36-jähriger Fahrer eines BMW ebenfalls mit nicht angepasster Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen befuhr und ins Schleudern geriet, nach rechts ausbrach, und in das Heck eines Gespann krachte. Das Gespann bestehend aus Wohnanhänger und einem VW Multivan kam ebenfalls ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der BMW drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen die, in Fahrtrichtung rechts befindliche, Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von ca. 10 Metern eingedrückt. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt und im Klinikum Aschaffenburg ambulant behandelt. Für die Bergung wurde die Richtungsfahrbahn kurz gesperrt und anschließend an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 70 000 Euro.

Gegen 21:00 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Polo den Auffahrtsast der A3-Anschlussstelle Hösbach in Fahrtrichtung Frankfurt. Der alleinbeteiligte Fahrer kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, drehte sich über alle drei Fahrstreifen der A3 und kollidierte mit der Mittelleitwand. Daraufhin kam er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen an der Betonleitwand in Unfallendstellung.

Der leicht verletzte Fahrer wurde ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Die Feuerwehren Waldaschaff und Hösbach sicherten die Unfallstelle ab. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Zunächst wurde der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr lief über den rechten Fahrstreifen. Nach ca. einer halben Stunde wurde der linke und mittlere Fahrstreifen freigegeben, Der rechter Fahrstreifen wurde gesperrt, damit der Pkw geborgen werden konnte. Rückstau von einigen Kilometern.

vd/VPI Aschaffenburg