Motorradfahrer auf Hohler Chaussee leicht verletzt

Der 20-jährige fuhr gegen 16.15 Uhr mit seiner Triumph von Hörstein kommend in Richtung Hohl. Kurz vor Hohl verlor er im Bereich einer Kurve die Kontrolle über sein Krad. Er kam von der Fahrbahn ab und schlitterte an der Leiplanke entlang ohne zu Stürzen. Er wurde vorsorglich durch einen Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich nur leichte Verletzungen am rechten Bein zu. Es entstand kein Sachschaden bei dem Unfall.

dc/Meldung der Polizei Alzenau