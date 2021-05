Motorradfahrer auf der L 3318 bei Otzberg schwer verletzt

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Groß-Ostheim die Landesstraße 3318 von Höchst-Hassenroth kommend in Richtung Otzberg-Hering, als er ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Graben zu Fall kam. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde im Anschluss an die Erstversorgung in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf rund 4000 Euro

Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle.

mkl/Polizei Südhessen