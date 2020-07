Motorrad-Unfall in Eichenbühl - 63-Jähriger ins Krankenhaus

Der 63-Jährige Motorradfahrer kam alleinbeteiligt, vermutlich durch eine Bodenwelle, ins Schwanken und stürzte. Der Mann verletzte sich am Bein und kam zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr aus Eichenbühl sperrte die Unfallstelle und band auslaufende Betriebsstoffe ab.





Sachbeschädigung an Daimler

Bürgstadt. Am Freitagabend kam es in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:30 Uhr in der Erfstraße zu einer Sachbeschädigung eines geparkten Daimler. Am Fahrzeug wurde der Bereich um den Tankdeckel zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Täter vor, weshalb die Polizei Zeugen bittet sich zu melden.

Auffahrunfall

Eichenbühl. Am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Daimlerfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was der dahinterfahrende 41-Jährige zu spät bemerkte und mit seinem Kleintransporter auf den Daimler auffuhr. Der Kleintransporter war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

mkl/Polizei Miltenberg