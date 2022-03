Motorrad-Unfall bei Steinfeld

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke von Steinfeld in Richtung Waldzell. Im Verlauf einer scharfen Linkskurve verlor er aus bisher noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und touchierte die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Anschließend rutschte er noch mehrere Meter über die Fahrbahn.

Der Fahrer klagte anschließend über starke Rückenschmerzen und wurde deshalb mit dem Rettungshubschrauber in die UNI-Klinik nach Würzburg geflogen. Über die konkreten Verletzungen gibt es noch keine Informationen.

Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die FFWen Steinfeld und Waldzell waren mit der der Verkehrsabsicherung der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt.





Kleinkraftrad in Lohr entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Hauptstraße in Lohr am Main ein braun-schwarzes Kleinkraftrad gestohlen. Der Besitzer hatte sein KKR am Abend vor seiner Haustüre abgestellt und bemerkte am nächsten Morgen gegen 05.00 Uhr den Diebstahl.

Das besagte KKR ist schwarz mit einer cafe-braunen Sitzbank und hat die Form eines Choppers.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Geschwindigkeitsmessung auf der B 26

Neuendorf. An der B 26 wurde durch der PI Lohr am Main am Freitagvormittag eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei dort erlaubten 100 km/h erreichte die „Spitzenreiterin" mit ihrem Pkw Renault eine Geschwindigkeit von 153 km/h.

Bei der anschließenden Anhaltung stellte sich zudem heraus, dass die 44jährige Fahrerin aus dem Raum Würzburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit kommt neben der überhöhten Geschwindigkeit nun auch noch ein Strafverfahren auf sie zu.

Balkonbrüstung beschmiert

Am Samstagabend gegen 19.45 Uhr konnte in Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Wombacher Straße in Lohr am Main beobachten, als ein ca. 50jähriger Mann die Betoneinfassung eines Balkongeländers mit blauer Farbe besprühte. Als er den Täter ansprach, rief dieser ihm etwas zu und rannte weg. Der Täter trug eine schwarze Wollmütze und eine karierte Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

mkl/Polizei Lohr