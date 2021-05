Motorrad-Unfall bei Miltenberg: 54-jähriger schwer verletzt ins Klinikum

Ein 54-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befuhr die Kreisstraße MIL12 von Miltenberg in Richtung Wenschdorf. In einer Linkskurve kam er auf den rechten Grünstreifen und stürzte in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Graben. Dabei zog er sich mehrere Knochenbrüche zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Auch die Freiwillige Feuerwehr Wenschdorf war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.