Motorrad in Hanau gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Eigentümerin hatte ihr Krad (BMW R 90, schwarz, HU-Kennzeichen) gegen 22.30 Uhr auf dem Kettenhofparkplatz vor dem Schloss Philippsruhe abgestellt. Nach dem Besuch des dortigen Bürgerfestes ließ sie ihre Maschine stehen und wollte diese am nächsten Tag, gegen 10 Uhr, abholen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

Spritdiebe lassen Fluchtfahrzeug zurück

Hanau. Spritdiebe waren am späten Sonntagabend gegen 23.35 Uhr in der Hafenstraße zugange. Als die beiden Täter ertappt wurden, flüchteten sie in einem weißen Mercedes Vito. Dieser wurde im Rahmen der Fahndung in der Benzstraße auf Höhe der Hausnummer 16 verlassen aufgefunden und sichergestellt. Die Täter hatten zunächst an einer Sattelzugmaschine den Tankdeckel aufgebrochen und etwa 150 Liter Diesel-Kraftstoff mit einem Gartenschlauch abgezapft. Als sich der 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte (weißes T-Shirt) mit seinem Komplizen (rotes T-Shirt) wenige Meter weiter an einem weiteren Lastwagen zu schaffen machten, wachte der Lastwagen-Fahrer in seiner Kabine auf und vertrieb die Diebe. Zeugen nahmen noch die Verfolgung des weißen Vito, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren, auf und brachen diese dann richtigerweise aus Sicherheitsgründen ab. Polizeibeamte fanden kurz darauf den gesuchten Mercedes unverschlossen und unter anderem mit mehreren leeren Kanistern auf der Ladefläche auf. Die Insassen waren verschwunden.

Die Kriminalpolizei wertet nun die gesicherten Spuren aus und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Fahrendes Auto mit Ei beworfen: Polizei sucht Zeugen

Hanau. Bereits vergangenen Montag (29. August) wurde ein fahrendes Auto in der Straße "Kleine Hainstraße" im Bereich der 10er-Hausnummern mit einem Ei beworfen, weshalb die Polizei nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat und nach Zeugen sucht. Gegen 18.25 Uhr war der 46 Jahre alte Fahrer in Richtung Hanauer Vorstadt unterwegs, als er einen lauten Knall wahrnahm; daraufhin bremste der Hanauer seinen VW Sharan abrupt ab. Der Geschädigte stieg aus seinem Wagen aus und stellte fest, dass sein Auto mit einem Ei beworfen und am rechten Frontscheinwerfer getroffen worden war. Ein Schaden am VW entstand nicht, die Verschmutzung konnte rückstandlos entfernt werden. Allerdings wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-0 bei der Polizei in Hanau.

