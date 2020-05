Motorrad-Fahrerin kommt bei Stockstadt von der Fahrbahn ab

Eine 66-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr die Bundesstraße 26 von Stockstadt kommend. Kurz vor dem Kreisel in Richtung Seligenstadt verhakte sich ihr Motorradhandschuh im Gashebel. Die 66-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinab und kam letztendlich in einem Zaun zum Stehen. Die Harley kam auf dem Bein der Dame zum Liegen und rief hierdurch einen Oberschenkelbruch hervor. Die Rettungskräfte verbrachten die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.

Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

Aschaffenburg. Am Sonntagabend, gegen 22:25 Uhr, befuhr ein Renault die Dalbergstraße und wurde hier einer Kontrolle unterzogen. Die Streife stellte hierbei sofort Alkoholgeruch bei dem 25-jährigen Fahrer fest, woraufhin ein Alkotest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 25-Jährige begleitete die Polizisten auf die Aschaffenburger Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihn erwartete nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Renault Clio verkratzt

Damm. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr einen Renault Clio, der in der Tauberstraße abgestellt stand. Das Fahrzeug weist nun einen circa 80 Zentimeter langen Kratzer auf der Motorhaube auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg