Motorrad-Fahrer bei Heigenbrücken schwer verletzt

Gegen 10 Uhr war der 59-Jährige von Heigenbrücken kommend auf Staatsstraße in Richtung Neuhütten unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 75-Jähriger Mercedes-Fahrer in die gleiche Richtung. Kurz vor der Landkreisgrenze wollte der 75-Jährige mit seinem Wagen nach links in einen Feldweg einbiegen. Als der Motorradfahrer versuchte den Wagen zu überholen, gerieten die beiden Fahrzeuge seitlich aneinander, woraufhin der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn abkam und in der Leitplanke landete. Nach einer Erstversorgung durch die First Responder der Feuerwehr Heigenbrücken wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Maschine musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Heigenbrücken sicherte die Unfallstelle. Kurzzeitig war die Fahrbahn gesperrt. Die Polizei bittet eventuelle Unfallzeugen, insbesondere zwei Radfahrer, die zum Unfallzeitpunkt an der Landkreisgrenze unterwegs waren, sich bei der Polizei Aschaffenburg , Tel. 06021/8570, in Verbindung zu setzen.

mkl/Ralf Hettler