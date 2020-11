A 3: Transporter fährt auf Abschleppwagen auf - Abfahrt Aschaffenburg-Ost gesperrt

Der Transporter fuhr laut Polizei auf der A 3 bei der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt. Unmittelbar vor diesem befand sich ein Abschleppfahrzeug. Von hinten näherte sich ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten auf einer Einsatzfahrt. Das Abschleppfahrzeug erkannte dies rechtzeitig und stoppte am rechten Fahrbahnrand. Der Kleintransporter erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Laut Polizei hat der Fahrer des Kleintransporters nicht genug Abstand zum Auto vor ihm gehalten. Beim Kleintransporter wurde die Fahrzeugfront eingedrückt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Das Abschleppfahrzeug wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Hierbei lässt sich die Schadenshöhe auf rund 10000 Euro beziffern. Bezüglich der Unfallaufnahme wurde die Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost kurzzeitig voll gesperrt. Dabei kam es laut Polizei zu keinen relevanten Verkehrsbehinderungen.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/kick