Motoraddfahrer fährt in Aschaffenburg auf Auto auf - 19-Jähriger verletzt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Leichtkraftradfahrer die Spessartstraße in Richtung Würzburger Straße. Dort fuhr der 19-Jährige einem vorausfahrenden Pkw/Chevrolet auf. Anschließend kam der Motorradfahrer samt Zweirad zu Fall und stieß mit seinem Kopf gegen einen rechtsbefindlichen Pkw Peugeot. Der 19-Jährige wurde mit Verdacht auf Oberschenkelfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug wurde stark verkratzt und eingedrückt. Der 39-jährige Chevrolet-Fahrer und dessen Pkw blieben augenscheinlich unversehrt. Die 23-jährige Peugeot-Fahrerin, sowie deren 20- und 21-jährige Beifahrerinnen blieben ebenfalls unverletzt. Ihr Pkw/Peugeot wurde am Kotflügel vorne links eingedrückt. Der Sachschaden beläuft sich im unteren vierstelligen Bereich.

Vorfahrt missachtet - Eine leicht Verletzte

Gailbach. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, befuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW die Maihohle von Gailbach kommend in Richtung Grünmorsbach. An der Kreutzung zur Findbergstraße bog sie nach links ab und übersah dabei einen von links kommenden, bevorrechtigten Seat. Es kam zur Kollision der jeweiligen rechten Fronten. Hierdurch drehte sich der Seat um 180 Grad im Uhrzeigersinn und kam anschließend zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die 23-jährige VW-Fahrerin kam leicht verletzt mit Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Haibach zeitweise die Fahrbahn in beide Richtungen sperren.

Spiegel abgefahren - Zeugen gesucht

In der Stadelmannstraße in Aschaffenburg wurde im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 10.15 Uhr der linke Außenspiegel eines Pkw/Kia abgefahren. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Lkw angefahren und geflüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Mainaschaff. Im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 09 Uhr war ein Lkw/Mercedes in der Mendelstraße abgeparkt. Nun weist der Lkw Kratzer an der vorderen linken Seite auf. Zudem brach die Stufe zum Fahrerhaus ab. Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Er hinterließ jedoch blaue Lacksplitter sowie Teile eines Rücklichts an der Unfallstelle.

Polizei Aschaffenburg/kick