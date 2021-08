Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Innerhalb dieses Zeitraums touchierte das unbekannte Gefährt den in der Hornbergstraße abgestellten Audi A3. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Mosbach. Einbrecher stiegen in der vergangenen Woche in eine Wohnung in Mosbach ein. Zwischen Montag und Samstag begaben sich die Täter zu dem Haus in der Badgasse und verschafften sich auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und brachen unter anderem weitere Türen in der Wohnung auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich zu melden.

Hinweise werden vom Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

vd/Polizei Heilbronn