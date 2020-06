Mosbach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter betrat am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus in Mosbach und brach in eine der Wohnungen ein. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr mittels brachialer Gewalt gegen die Wohnungstüre Zutritt zu der Wohnung in der Hauptstraße. In der Wohnung brach er eine weitere Türe zu einem Büro auf. In sämtlichen Räumen durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Kommoden. Der Unbekannte erlangte kein Diebesgut und verursachte lediglich Sachschaden an den Türen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

stru/Polizei Heilbronn