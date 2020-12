Mosbach: Unfall verursacht, Polizisten gefährdet und Widerstand geleistet

Der 30-jährige Fahrer eines VW fuhr aus Richtung Elztal kommend in Richtung Mosbach und sollte an einer stationären Kontrollstelle der

Polizei angehalten werden. Der Fahrer nahm die Situation vermutlich zu spät wahr und fuhr auf die Polizeibeamten zu, ohne rechtzeitig zu bremsen. Die Einsatzkräfte mussten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, während der VW-Fahrer in einen stehenden Streifenwagen krachte.

Nach dem Unfall weigerte sich der Mann zunächst aus dem Fahrzeug zu steigen. Als er von den anwesenden Polizisten aus diesem gezogen wurde, leistete er Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahmen. Nach kurzer Zeit konnte der vermeintliche Grund für den Verkehrsunfall festgestellt werden, der Mann hatte eine Alkoholbeeinflussung von 1,5 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Walldürn: Straßenverkehrsgefährdung mit Unfall

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag gegen 18.20 Uhr einen gefährlichen Überholvorgang zwischen Rippberg und Walldürn vollzogen und dabei einen Verkehrsunfall verursacht.

Der Unbekannte war mit einem Suzuki von Rippberg nach Walldürn unterwegs, als er trotz Gegenverkehr zum Überholvorgang ansetzte um

einen Kleintransporter zu überholen. Eine 23-Jährige, die mit ihrem Mercedes entgegenkam, konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch starkes Bremsen und Ausweichen nach rechts verhindern. Hierbei kam sie kurzzeitig von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen, ehe sie ihr Fahrzeug wieder fangen konnte.

Durch den Ausweichvorgang zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung geben. Der unbekannte Fahrer des Suzuki flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Buchen bittet nun Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

vd/Polizei Heilbronn