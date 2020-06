Mosbach: Parkendes Auto gerammt

Der Besitzer eines beschädigten Opels beobachtete den Unfall kurz nach 22 Uhr im Mosbacher Zwerrenbergweg und verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten konnten ermitteln, dass der Unfallverursacher, der mit einem Opel unterwegs war, durch seine Fahrweise zuvor in der Nüstenbacher Straße einen 40 Jahre alten Radfahrer gefährdet hatte. Anschließend fuhr er im Zwerrenbergweg gegen den Opel und hielt vor einer Garage an. Dort wurde er in seinem Auto sitzend angetroffen. Da er eigenen Angaben zufolge Alkohol und Medikamente konsumiert hatte und nicht in der Lage war am Straßenverkehr teilzunehmen, musste er sein Auto stehen lassen und mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Seinen Führerschein musste er gleich abgeben. Den 40-Jährigen erwarten nun eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

stru/Polzei Heilbronn