Mosbach-Neckarelz: VW-Fahrerin mehrfach genötigt - Zeugen gesucht

Die Frau fuhr gegen 22 Uhr über die Pfalzgraf-Otto-Straße auf die B 27 am Mosbacher Kreuz und dann Richtung Heilbronn. Der Unbekannte überholte die Frau mehrmals und blieb mitten auf der Straße stehen, sodass die VW-Lenkerin anhalten musste. Außerdem fuhr er extrem nah auf, hupte, betätigte die Lichthupe und zeigte ihr den Mittelfinger. Es handelt sich wohl um einen Wagen mit Mosbacher-Kennzeichen, der mit zwei Personen besetzt war. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrweise des unbekannten Pkw-Lenkers oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Hoher Schaden an Ruderboot auf Anhänger

Der Fahrer eines Opel Vivaro beschädigte am Sonntagnachmittag in Mosbach sein auf einem Anhänger geladenes Ruderboot. Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Heilberger Straße und wollte nach links in die Martin-Luther-Straße abbiegen. Hierbei blieb er mit seinem Anhänger an der dortigen Straßenlaterne hängen und riss circa 40 Zentimeter des Hecks des geladenen Boots ab. Es entstand vermutlich Totalschaden von rund 24.000 Euro.

Mosbach: 5.500 Euro Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Mosbach sucht nach einer Unfallflucht am Freitagabend in Mosbach nach Zeugen. Ein unbekannter hinterließ zwischen 21.15 Uhr und 23 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Schaden von 5.500 Euro an einem geparkten Pkw in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Der Mercedes war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, als er vom Täter beschädigt wurde und dieser flüchtete. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Zeugen nach Köperverletzung gesucht

Am Donnerstagabend wurde eine 49-Jährige angeblich von einem Taxi-Fahrer in Mosbach-Diedesheim gewürgt. Die Frau stieg gegen 19.30 Uhr in ein Taxi, wo es zu einem Streit mit dem Taxi-Fahrer kam. Hierbei stieg der Mann nach Angaben der Frau aus, zog sie aus dem Fahrzeug und würgte sie nach einem weiteren verbalen Streit. Dies wurde wohl von einer Passantin, die als 1,60 Meter groß, circa 50 Jahre alt beschrieben wird, beobachtet werden. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen des Vorfalls, vor allem die beschriebene Passantin. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Wochenende in Buchen. Der Täter beschädigte zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Samstag einen in der Johann-von-Itzstein-Straße auf einem Privatgrundstück geparkten Pkw. Der Verursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Unfallflüchtiger nach Parkrempler gesucht

Ein bislang Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug am Samstag in Buchen einen Mazda CX3 und flüchtete. Er hinterließ an dem in der Haagstraße in einem Parkhaus geparkten Fahrzeug zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

