Mosbach: Mit über 1,6 Promille am Steuer

Deutlich alkoholisiert war ein 54-jähriger Citroen-Fahrer am Sonntag, kurz nach 17 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Buchen und Mosbach unterwegs. Verkehrsteilnehmer hatten den auffällig fahrenden Mann der Polizei gemeldet. Am Ortseingang von Mosbach, im Bereich des MFV-Sportplatzes, konnte der Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Alkoholtest lieferte schnell einen Grund, warum der 54-Jährige so auffällig und in Schlangenlinien gefahren war. Der Test zeigte fast 1,7 Promille an. Der Mann musste den Citroen stehen lassen und seinen Führerschein bei den Beamten abgeben. Anschließend musste er die Beamten zu Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Auf den 54-Jährigen kommen nun der Entzug seines Führerscheins sowie eine Strafanzeige zu.

Walldürn: Unbekannter verlor Kontrolle über sein Fahrzeug

Eine unbekannte Person verursachte am Mittwochmorgen mit ihrem Auto einen Verkehrsunfall in Walldürn und flüchtete im Anschluss. Gegen 10.10 Uhr fuhr ein Fahrzeug auf der B47 von Rippberg kommend nach Walldürn. Der Fahrzeugführer verlor vermutlich aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über die Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er ein Verkehrsschild. Der Zusammenstoß hielt den Unbekannten nicht davon ab seine Fahrt fortzusetzen und nach rechts in die Würzburger Straße abzubiegen. Bei dem Unfall verlor das unbekannte Fahrzeug den Kühlergrill und den Scheinwerfer. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher und Zeugen. Hinweisgeber können sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, melden.

stru/Polizei Heilbronn