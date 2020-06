Mosbach: Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen verletzte sich eine 38-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Odenwaldstraße in Mosbach. Die 38-Jährige wartete mit ihrem Renault aufgrund des Rotlichtes an einer Ampel. Dies übersah vermutlich die von hinten herannahende 29-jährige Hyundai-Fahrerin und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Durch den Unfall verletzte sich die 38-Jährige leicht.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine 32-jährige BMW-Fahrerin war am Samstagabend mit ihrem Auto in Buchen in der Straße "Am Ring" unterwegs. Gegen 17.00 Uhr kam ihr ein weißer Audi mit einem Miltenberger Kennzeichen (MIL) entgegen. Dieser fuhr zu weit links, weshalb die 32-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei touchierte der BMW den Randstein. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem weißen Audi machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

stru/Polizei Heilbronn