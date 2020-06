Mosbach: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Mosbach entstand am frühen Freitagmorgen ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Eine 61-jährige fuhr mit ihrem Audi die Wasemstraße entlang und hielt an dem Stoppschild zur B27 an. Als sie losfuhr, übersah die Audi-Fahrerin vermutlich den von links kommenden Peugeot einer 56-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde glücklicherweise keine der beiden Frauen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Euro-Paletten entwendet - Zeugen gesucht!

Die Verantwortlichen eines Unternehmens in Mosbach bemerkten am Donnerstagmorgen, dass eine Vielzahl an Paletten in der Nacht entwendet worden waren. Gegen 07.30 Uhr sah ein Angestellter auf dem Betriebsgelände in der Neckarburkener Straße das Ergebnis des Diebstahls. Circa 250 auf dem Hof gelagerten Europalletten waren wie durch Zauberhand verschwunden. Die Unbekannten müssen im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 07.30 Uhr vermutlich mit einem großen Fahrzeug auf das Gelände gefahren sein und die Paletten unberechtigterweise verladen haben. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Wie die Täter die Vielzahl an Paletten verladen haben und ob dafür technische Gerätschaften benutzt wurden ist Bestandteil der Ermittlungen die durch das Polizeirevier Mosbach aufgenommenen wurden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Walldürn: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 19-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit seinem Auto in Walldürn und stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 16.45 Uhr den jungen Fahrer eines Ford Fiestas in der Petersbrunnenstraße. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und trotzdem Auto fuhr. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht.

stru/Polizei Heilbronn