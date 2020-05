Mosbach: Grillkohle setzt Gartenhäuschen in Brand

Noch glühende Grillkohle war vermutlich am Sonntag die Ursache für den Brand einer Gartenhütte in Mosbach. Am Eisweiher wurde um 18.15 Uhr der Brand eines Gartenhäuschens der Feuerwehr gemeldet. Bei Eintreffen der Wehr stand die Hütte schon komplett in Brand. Nachdem der Brand gelöscht war, kam auch der Besitzer des Häuschens und konnte die Angaben zur Brandursache machen. Noch glühende Grillkohle war unbeaufsichtigt vor dem Gartenhäuschen abgestellt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Mosbach: Fischwilderer an der Elz

Insgesamt sechs Personen konnten Samstagabend durch Zeugen beim Angeln an der Elz erwischt werden. Keine von den Personen konnte die für das Angeln notwendige Erlaubnis vorweisen. Im Gebüsch konnten, noch weitere zuvor versteckte Angelutensilien aufgefunden werden. Alle Angelruten wurden von der Polizei beschlagnahmt. Auf die Beteiligten kommen jetzt Anzeigen wegen Fischwilderei zu. Fischwilderei wird mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

stru/Polizei Heilbronn