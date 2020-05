Mosbach: Einbruchsversuch bleibt Versuch

Mit einem unbekannten Werkzeug versuchten die Einbrecher die Eingangstür eines Geschäfts in der Schwanengasse aufzuhebeln. Zwischen 20 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag waren die Täter am Werk. Ihre Mühen waren nicht von Erfolg gekrönt, da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt. Den entstandenen Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Wer in der Nacht auf Samstag in der Nähe der Schwanengasse etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise auf die Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

stru/Polizei Heilbronn