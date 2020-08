Mosbach: Betrunkener landet auf Polizeirevier

Gegen 00.30 Uhr hatte die Mitarbeiterin einer Kneipe in der Mosbacher Innenstadt die Polizei verständigt und um Unterstützung gebeten. Obwohl die Frau das Lokal geschlossen hatte, weigerte sich ein betrunkener Gast zu gehen. Nach Ankunft einer Streife in der Schloßgasse konnten die Beamten den Mann dazu bewegen, die Bar zu verlassen und ihm einen Platzverweis aussprechen. Als er immer noch uneinsichtig war, drohten die Polizisten ihm, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Daraufhin ging der 28-Jährige, kehrte allerdings wenig später zu der Kneipe zurück. Infolge nahm ihn die Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam und brachte ihn in eine Zelle des Polizeireviers, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Mit Rennrad von der Straße abgekommen

Buchen. Ein Rennradfahrer hat am Montagnachmittag in Buchen einen Unfall gebaut. Als der 70-Jährige gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 518 von Walldürn in Richtung Altheim unterwegs war, kam er ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Blitz in Wohnhauskamin eingeschlagen

Mosbach.Ein Blitz ist am Dienstagabend in den Kamin eines Wohnhauses in Mosbach-Neckarelz eingeschlagen. Dabei wurde gegen 20 Uhr die Stromversorgung des Gebäudes in der Stolzeneckstraße beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es bestand keine Gefahr für einen Brand. Bei dem Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei vor Ort.

