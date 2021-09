Mord: Neue Beweise machen erneute Anklage möglich

Abgeordnete nehmen im Bundesrat an der Sitzung der Länderkammer teil.

Bisher sind Fälle mit rechtskräftigem Freispruch gemäß Strafprozessordnung juristisch endgültig abgeschlossen. Eine Änderung hatte in jüngster Zeit insbesondere hinsichtlich sogenannter Altfälle an Relevanz gewonnen. Beispielsweise erlangte Anfang des Jahres der Freispruch für einen Mann Rechtskraft, der wegen des Mordes an Christiane J. im Jahr 1979 im Schlossgarten in Aschaffenburg angeklagt worden war.

Die Nebenklage äußerte Zweifel, ob alle technischen Möglichkeiten ausgeschöpft worden waren. Konkret ging es darum, einen Bissabdruck an der Leiche der 15-Jährigen mit dem Gebiss des Mannes abzugleichen. Auch in Ermittlerkreisen bestehen Zweifel an der Unschuld des Freigesprochenen.

Zweites Mal vor Gericht

Hintergrund der Entscheidung vom Freitag ist folgendes Szenario: Jemand erhält in einem Gerichtsprozess wegen einer schweren Straftat wie Mord, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen rechtskräftigen Freispruch. Danach - bei Altfällen könnte dies nach Jahrzehnten erst der Fall sein - ergeben sich für die Ermittler neue Untersuchungsmethoden, etwa zum Nachweis von DNA-Spuren. Wenn dadurch nachträglich neue Beweismittel verfügbar werden und sich laut Bundesrat eine »hohe Wahrscheinlichkeit der Verurteilung des oder der Freigesprochenen ergibt«, kann der Strafprozess wieder aufgenommen werden. Dann steht ein Verdächtiger ein zweites Mal vor Gericht.

Minister: »Mehr Gerechtigkeit«

Für die Änderung der Strafprozessordnung hatte sich der Freistaat Bayern eingesetzt. »Mörder, die davongekommen sind, sollen sich nicht vor Strafe sicher fühlen«, wird der bayerische Justizminister Georg Eisenreich in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. Demnach werde die Gesetzesänderung »mehr Gerechtigkeit ermöglichen«.

