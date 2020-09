Am Mittwoch stürzte gegen 18:25 Uhr eine 54-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades auf der Staatsstraße zwischen Stetten und Eußenheim, im Bereich einer Kurve, ohne Fremdbeteiligung von ihrem Fahrzeug. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungsfahrzeug in eine Klinik. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa500 Euro.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt