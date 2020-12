Mopedfahrer unter Drogen in Sulzbach

Am Sonntag um 22:45 Uhr fiel ein Kleinkraftrad-Fahrer in der Bahnhofstraße auf, der bei offensichtlichem Bemerken einer Streife sein Fahrtlicht ausschaltete und sein Glück erfolglos in der Flucht suchte. Der 18-Jährige konnte zur Kontrolle angehalten werden und es stellte sich heraus, dass er gegen die geltende Ausgangssperre verstieß und merklich unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Heranwachsende musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Er führte weiter unberechtigt eine Kleinmenge Marihuana mit sich sowie zwei unterschlagene Debitkarten.

Reifen an Auto in Erlenbach zerstochen

Erlenbach a.Main. Ein bislang unbekannter Täter fügte in der Zeit von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 14:30 Uhr, einem unbesetzt in der Gerhard-Dittel-Straße abgestellten Pkw VW Touran Beschädigungen zu. Hierbei stach er in den linken Hinterreifen.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg