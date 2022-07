Mopedfahrer stürzt in Sommerkahl und wird verletzt

Der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads erlitt am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelminenstraße leichte Verletzungen. Der junge Mann kam gegen 16.45 Uhr auf einem Schotterparkplatz alleinbeteiligt ins Schleudern und stürzte auf die rechte Seite. Dabei zog er sich eine Schürfwunde am rechten Oberarm sowie eine Platzwunde am rechten Knie zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. An dem Krad entstand kein Schaden.

Zu schnell in Alzenau - Auto landet in Zaun

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 20.15 Uhr fuhr ein 19-jähriger Opel-Fahrer auf dem Dolmenweg. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Gartenzaun. Fazit: 2.500 Euro Schaden am Pkw und 350 Euro an dem Zaun. Der junge Mann blieb unverletzt.

dc/Polizei Alzenau