Mopedfahrer stürzt bei Faulbach und wird verletzt

Am Samstag gegen 16:30 Uhr, ereignete sich bei Faulbach auf der Staatsstraße 2315 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der alleinbeteiligte Fahrer eines Leichtkraftrades, der Marke Zündapp, leicht verletzte (kein Fremdschaden). Der Fahrer des Leichtkraftrades befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Gefährt die oben genannte Staatsstraße, Faulbach kommend, in Richtung Stadtprozelten. Aufgrund eines technischen Fehlers kam der Fahrer des Zündapp nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige Leitplanke und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich Schürfwunden an den Armen und Beinen zu. Der am Leichtdkraftrad entstandene Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Betrunkene Ford-Fahrerin rammt Audi in Dorfprozelten

Dorfprozelten. Am 19.06.2022, gegen 03:20 Uhr, ereignete sich in Dorfprozelten in der Weinbergstraße ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Ford-Fiesta die auf dem Nachhauseweg war, fuhr hier auf einen ordnungsgemäß geparkten Audi auf. Bei der Kollision des Ford mit dem geparkten Audi entstand an beiden Wagen erheblicher Sachschaden in Höhe von geschätzt 8000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten festgestellt, dass die Fahrerin des Ford zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund musste sich die Unfallverursacherin einer Blutentnahme unterziehen. Die Unfallverursacherin erwartet nun aufgrund ihrer Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt ein Strafverfahren, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

dc/Polizei Miltenberg