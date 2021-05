Mopedfahrer bei Verkehrsunfall in Karlstadt schwer verletzt

Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Pfadweg/ Edelweißstraße. Hierbei übersah der Fahrer eines Mopeds der Marke Peugeot, den von rechts herannahenden VW Crafter Kleintransporter und es kam zur Kollision. Hierbei stürzte der Mopedfahrer und verlor nach Angaben der Ersthelfer kurzzeitig das Bewusstsein. Der Mopedfahrer wurde mit Verdacht auf Schädelhirn-Thoraxtrauma in das Krankenhaus Lohr eingeliefert. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 2000 Euro.

Bei dem Unfall unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Karlburg mit 9 Mann bei der Absicherung der Unfallstelle und übernahm die Aufräumarbeiten.

Randale am Vatertag

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In den frühen Morgenstunden des 13.05.2021 ließ ein junger Mann seine Emotionen an einer Fensterscheibe des Fahrzeughandels „Car Parts GmbH & CoKG aus. Der Mann, der in einer kleineren Gruppe unterwegs war, flüchtete im Anschluss in Richtung Innenstadt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ. Da sich der Täter bei dem Schlag nachweislich Schnittverletzungen zugezogen hatte und diese anschließend im Krankenhaus behandeln ließ, konnte er final durch eine Streife der Polizeiinspektion Lohr in der Notaufnahme eines Krankenhauses festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000€.

Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Unbekannte beschädigen BMW in Karlstadt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, im Zeitraum 8 Uhr bis 14 Uhr, parkte eine junge Frau ihren BMW auf dem Parkplatz hinter dem Landwirtschaftsmuseum, in Karlstadt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie Kratzspuren, die durch Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden waren, an der hinteren linken Fahrzeugtüre feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000€.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/97410.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt