Mopedfahrer bei Sturz in Marktheidenfeld leicht verletzt

Der Wagen kam rechtzeitig zum Stehen, bevor der Mann unter den Wagen rutschte und sich so nur leichtere Verletzungen zuzog. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld war mit acht Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die kurzzeitige Sperrung der Fahrbahn sowie das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Am Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro, am Auto von rund 2000 Euro.

Sprinter in Marktheidenfeld beschmiert

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen Schaden von etwa 1000 € verursachte ein unbekannter Täter mit einem Edding-Stift an einem Mercedes-Sprinter, der als Kleinbus genutzt wird. Das weiße Fahrzeug wurde am Freitagmittag, gegen 12:00 Uhr, auf dem neuen Festplatz an der Georg-Mayr-Straße abgestellt. Als der Besitzer am Montag, gegen 17:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass sich Schmierereien am Fahrzeugheck sowie an Beifahrer- und Fahrerseite befanden. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld