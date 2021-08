Mofa-Roller frisiert

Der Jugendliche hätte somit zum Führen des Fahrzeugs einer Fahrerlaubnis bedurft, die er nicht hat. Der Roller wurde zur Beweissicherung sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Klingenberg-Trennfurt. Am Sonntag um 14:25 Uhr geriet die Fahrerin eines E-Scooters in der Trennfurter Straße ins Visier einer Streife, da an ihrem Fahrzeug keine Haftpflichtversicherungsplakette angebracht war. Bei der weiteren Kontrolle ergab sich, dass der Scooter tatsächlich nicht versichert war und über eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h verfügte. Die 47-Jährige hätte zur Inbetriebnahme einer Typengenehmigung und Fahrerlaubnis bedurft - beides existierte nicht. Das Kfz wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Angetrunkener Fahrer in Sulzbach

Sulzbach a.Main. Am Montag um 00:55 Uhr fiel ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw Ford in der Hauptstraße bei einer Verkehrskontrolle durch starken Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 mg/l. Dem Fahrzeuglenker wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg