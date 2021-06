Mofa-Fahrerin fährt in Laufach in Auto und wird verletzt

Gegen 13 Uhr fuhr die 15-Jährige auf dem Klingergraben in Fahrtrichtung Brandenbergstraße. Als sie nach links in die Hessenstraße einbiegen wollte, übersah die 15-Jährige einen entgegenkommenden Pkw VW. Die Mofa-Fahrerin kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des VW. Durch die Kollision kam das Mädchen zu Fall, wodurch sie sich Prellungen am Knie und am Oberschenkel zuzog. Die Retter führten sie einem Krankenhaus zu. Die 39-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Handtaschendiebe gesucht

Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde einer 47-jährigen Dame die Tasche aus dem Pkw entwendet, noch während sie sich in ihrem Fahrzeug befand. Die Frau stand in der Weißenburger Straße, als zwei unbekannte Männer sie von beiden Seiten ansprachen. Sie wurde in ein Gespräch auf Englisch verwickelt und der Mann, der auf der Beifahrerseite stand, öffnete die hintere Fahrzeugtür. Der unbekannte Täter nahm sich die Handtasche der 47-Jährigen, die auf der Rückbank lag. Im Anschluss flüchteten die Täter gemeinsam in unbekannte Richtung. Da es sich bei der Handtasche um eine Designer-Tasche handelte, entstand der Frau ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Wenigstens blieb der Frau die Geldbörse, die sie bei sich trug. Bei den zwei unbekannten Tätern handelt es sich um Männer mit einem südländischen Erscheinungsbild (Alter unbekannt). Sie trugen ihr Haar kurz. Während der eine ein schwarzes T-Shirt trug und ein Fahrrad mit sich führte, trug der andere in weißes T-Shirt und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrradfahrer nimmt Pkw die Vorfahrt und verletzt sich an Schulter

Stockstadt. Am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer die Dessauerstraße. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße übersah er eine von rechts kommende und somit bevorrechtigte Autofahrerin. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich und der Fahrradfahrer stürzte mit seiner Schulter in die Fahrertür des Pkw. Der Radler wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus gefahren. Die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.