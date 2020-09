Mofa-Fahrer versucht vor Polizeikontrolle in Miltenberg zu flüchten

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, sollte der Fahrer eines Mofas in der Mainzer Straße kontrolliert werden. Der Mofa-Fahrer gab Gas als er die Polizeibeamten sah und versuchte über einen Parkplatz sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht gelang ihm jedoch nicht, die Beamten konnten den schnellen Flitzer einholen und den Fahrer stellen. Da das Mofa deutlich schneller fuhr als die erlaubten 25 km/h wurde das Zweirad sichergestellt. Den jungen 17-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Unfall im Kreisverkehr in Bürgstadt – eine Person leicht verletzt

Bürgstadt. Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Miltenberger Straße übersah am Dienstag, gegen 20:20 Uhr, eine VW-Fahrerin einen Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Sturz und verletzte sich leicht.

Faulbach. Am Dienstag, gegen 10:30 Uhr, fuhr eine Toyota-Fahrerin am Triebweg in den Kreisverkehr ein und übersah einen dort fahrenden Audi. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden an beiden Fahrzeug beträgt etwa 8000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg