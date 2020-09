Mofa-Fahrer fährt in Sailauf ungebremst in Kreuzung - zwei Verletzte

Gegen 18:15 Uhr befuhr ein 15-jähriger Mofa-Fahrer den Bergweg in Richtung Aschaffenburger Straße. Aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage, fuhr der 15-Jährige ungebremst in die Aschaffenburger Straße. Zeitgleich kam eine bevorrechtigte VW-Fahrerin von rechts angefahren und kollidierte mit dem Mofa-Fahrer. Die Retter verbrachten ihn mit einer Platzwunde am Kinn und diversen Schürfwunden in ein Krankenhaus. Die 23-jährige VW-Lenkerin begab sich selbstständig in medizinische Betreuung. Der Schaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Mann führt Kokain mit sich und fährt berauscht Auto

Goldbach. Am Montagabend, gegen 20 Uhr, wurde ein 45-jähriger Opel-Fahrer in der Aschaffenburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wies der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der Mann musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Zudem fanden die Beamten der Durchsuchung des 45-Jährigen mehrere Konsumeinheiten Kokain und stellten diese sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Spendendose in Mainaschaff gestohlen

Mainaschaff. Ein unbekannter Täter nahm eine Spendenkasse an sich, die in einem Kinder-Fachmarkt Am Glockenturm aufgestellt war. Am Mittwoch fiel der Diebstahl auf, jedoch gilt es die genaue Tatzeit noch zu ermitteln. Der Inhalt der Kasse wird in zweistelliger Höhe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Stadt Aschaffenburg

Audi angefahren und geflüchtet

Strietwald. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, in der Zeit von 08 bis 14 Uhr, einen Pkw Audi. Dieser war in der Daimlerstraße geparkt und weist nun ein zerbrochenes linkes Rücklicht auf. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kellereinbruch in Damm

Damm. Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Sonntag, 10 Uhr bis Montag, 12 Uhr auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Bernhardstraße. Hier brach der Täter sechs von acht Kellerabteilen auf die mit Schlössern gesichert waren. Aus einem Abteil wurden Kleidungsstücke sowie Schuhwerk im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Weiteres Diebesgut ist bis dato nicht bekannt. Die weitere Sachbearbeitung obliegt der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg