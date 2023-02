Mömlingen: Unfallflüchtiger Senior kommt nicht weit

Am Donnerstagabend verursachte ein Pkw-Fahrer einen Schaden an einem Verkehrsschild an einem Kreisverkehr und flüchtete. Der deutlich alkoholisierte Mann fuhr wenig später in einen Graben und konnte nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin von der Polizei aufgegriffen werden.

Zu dem Verkehrsunfall war es um 21:35 Uhr auf der B426 gekommen. Der 81-jährige VW Polo Fahrer kam aus Richtung Hainstadt und war im Begriff in den Kreisverkehr in Richtung Mömlingen einzufahren. Hierbei ist der Mann mit dem Pkw gegen ein Verkehrsschild gestoßen und ist im Anschluss weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrmanöver kam es beinahe zum Unfall mit einer 37-jährigen Autofahrerin, die sich bereits im Kreisel befand und nur mit einer starken Bremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Circa eine halbe Stunde beobachtete eine weiter Autofahrerin, wie der VW Polo in der Bachstraße von Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen kam. Sie verständigte sofort eine Polizeistreife, die aufgrund der guten Mitteilung sowohl den mutmaßlichen Fahrer als auch das beschädigte Fahrzeug antreffen konnte. Der Mann blieb offensichtlich unverletzt. Bei dem 81-Jährigen stellten die Beamten im Rahmen eines Atemalkoholtests einen Wert von deutlich über einem Promille fest, sodass bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Die Polizeiinspektion Obernburg bittet möglicherweise weitere gefährdete oder geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Donnerstagabend kam es zu einem Unfall zwischen zwei Pkw an der Kreuzung der B8 und der B26 am Ende der Ebertbrücke. Die Polizei Aschaffenburg ist mit den Unfallermittlungen betraut und sucht nach Zeugen des Unfallhergangs.

Dem Sachstand nach war ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der Schillerstraße aus Damm kommend unterwegs und wollte über den Kreuzungsbereich weiter in Richtung Ebertbrücke fahren. Zum gleichen Zeitpunkt gegen 21:00 Uhr kam ein 42-jähriger mit seinem Mercedes von der Ebertbrücke und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung B8 abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten schließlich miteinander. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Vorfahrt wird an der Straßenkreuzung über eine Ampelschaltung geregelt. Unklar ist aktuell, für wen der beiden Unfallbeteiligten welches Zeichen galt, als es zur Kollision gekommen ist.

Die Unfallermittler der Polizei Aschaffenburg bitten daher mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bereits zwischen dem 09. Februar, 16:45 Uhr, und dem 10. Februar, 07:45 Uhr, kam es zu einer mutmaßlich vorsätzlichen Sachbeschädigung an einem Außenspiegel eines Pkw der Marke Nissan. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Beckerstraße.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr ein Smartphone der Marke Samsung aus einem schwarzen Ford Focus gestohlen. Das Auto war in der Mühlstraße auf einem Parkplatz abgestellt.

BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, wurde ein roter BMW möglicherweise mutwillig in der Friedhofstraße an der Beifahrerseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08:00 Uhr, wurde in der Brentanostraße der rechte Außenspiegel eines silbernen BMW abgetreten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg und Kreis Aschaffenburg