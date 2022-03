Mömlingen: Kofferraum-Inhalt geklaut

Ein Nachbar konnte den Fahrer eines weißen Sprinters beobachten, wie er zunächst bei der Geschädigten klingelte. Im Anschluss entfernte sich der Sprinter in unbekannte Richtung. Ob der Fahrer die Gegenstände an sich nahm ist unbekannt.

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Klingenberg. Am Samstag stellte eine Streife der Polizei Obernburg in der Fruhlingstraße einen Fahrradfahrer fest, welcher durch seine Fahrweise in Form von starken Schlangenlinien auffiel. Bei der Kontrolle des 59-Jährigen brachte es dieser auf eine Atemalkoholkonzentration von 0,82 mg/l. Der Mann musste eine Blutentnahme uber sich ergehen lassen und hat sich nun im Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.



Diebstahl von zwei Stuntscootern

Kleinwallstadt. Am Samstag gegen 17.15 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Fruhlingstraße zwei Stuntscooter. Diese waren von den Geschädigten während eines Einkaufs in einem nahe gelegenen Markt auf dem Parkplatz abgelegt worden.

Marktleiter stellt Ladendiebin

Elsenfeld. Am Samstagvormittag fiel dem Marktleiter eines Getränkehandels eine 15-jährige Kundin auf, welche eine Getränkedose einsteckte und das Geschäft uber den Kassenbereich verließ. Die Diebin wurde vom Marktleiter angesprochen und händigte ihr Diebesgut wieder aus. Sie erwartet neben eines Hausverbots eine Anzeige wegen Diebstahls.

Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz

Elsenfeld. Bei einem 21-Jährigen stellte eine Streife der Polizei Obernburg am Samstag gegen 15:45 Uhr eine geringe Menge Amphetamin sicher. Der Heranwachsende war zuvor aus einem Zug am Bahnhof Obernburg/Elsenfeld ausgestiegen und wurde einer Personenkontrolle unterzogen.

mkl/Polizei Obernburg