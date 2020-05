Mömlingen: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Vermutlich am vergangenen Donnerstagnachmittag, zwischen 16:00 und 17:30 Uhr, ist in der Hunsrückstraße ein Geldbeutel abhanden gekommen. Die Geldbörse mit ca. 130 Euro Bargeld befand sich zur Tatzeit in einem blauen Opel Corsa, der unverschlossen vor dem Wohnhaus der Geschädigten geparkt war. Neben dem Bargeld wurden auch noch einige Karten und Ausweise entwendet. Anwohner, die hier verdächtige Personen bemerkt haben, werden um Hinweise gebeten.

Grow-Anlage sichergestellt

Elsenfeld. Am Sonntag Nachmittag haben Beamte der PI Obernburg im Rahmen einer Durchsuchung in einer Wohnung in der Bahnbogensiedlung eine Growanlage sichergestellt. Die Beamten hatten den Verdacht, dass der Mieter der Wohnung Marihuana anbaut, nachdem sie im Vorfeld in seinem Garten bereits Marihuanasamen sichergestellt hatten. Beim Vollzug eines Durchsuchungsbeschlusses stellten die Beamten nun in der Wohnung eine Growanlage, diverse herangezogene Marihuanapflanzen, Marihuanasamen sowie knapp 50 Gramm des bereits abgeernteten Betäubungsmittel sicher. Den Betäubungsmittelkonsumenten mit dem „grünen Daumen“ erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zu tief ins Glas geschaut

Großwallstadt. Einen betrunkenen Autofahrer haben Beamte der PI Obernburg am Sonntag Nachmittag gegen 17.45 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten in der Goethestraße eine Kontrolle durchgeführt. Bei der Überprüfung eines Mercedesfahrers stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Nachdem der Alcomat bei dem Überprüften 2,14 Promille anzeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Klingenbergers stellten die Beamten sicher.

Auto beschädigt

Kleinwallstadt. Am Samstagnachmittag zwischen 12.30 Uhr und 16.45 Uhr, ist in der Sulzbacher Straße ein Renault Megane beschädigt worden. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am rechten Fahrbahnrand geparkt worden. Als er gegen 16.45 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, war dieses im Bereich der hinteren Stoßstange links beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg