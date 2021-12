Mömlingen: 33-Jähriger mit Alkohol am Steuer

Der 33-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 0,52mg/l. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Manipuliertes Zweirad

Erlenbach a. Main. Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, wurde auf der Mechenharder Straße ein Kleinkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Der 16-jährige Fahrer räumte ein, technische Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen zu haben. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Den Fahrzeugfuhrer erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Leidersbach. Am Samstag, gegen 10.30 Uhr, wurde ein weißer Seat in der Hauptstraße durch einen unbekannten Fahrzeugfuhrer beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

mkl/Polizei Obernburg