Mömbris: Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Um 11.45 Uhr fuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin auf der Staatsstraße von Schimborn in Richtung Niedersteinbach und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Da ihr ein 69-jähriger Mann mit seinem E-Bike entgegenkam, musste sie anhalten. Dies übersah offenbar ein 53-jähriger Kradfahrer, der hinter ihr fuhr. Er fuhr auf den Audi auf, stürzte und rutschte mit seiner Yamaha in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem E-Bike-Fahrer zusammen, der dadurch ebenfalls zu Fall kam. Der Motorradfahrer zog sich Prellungen und Schürfwunden zu, er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der E-Bike-Fahrer klagte nach dem Unfall über Rückenschmerzen und Atemprobleme. Er kam ins Klinikum Aschaffenburg. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Mömbris-Daxberg. Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr erfasste ein Mitsubishi-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Breunsberg und Daxberg ein Reh. Der Pkw wurde dabei im Frontbereich beschädigt.