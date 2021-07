Mömbris: Unfallflucht unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen der Fahndung konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Nachdem dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt.

An dem Polo und dem Zaun entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

Zapfsäule beschädigt und geflüchtet

Blanken. Am Mittwochnachmittag betankte ein zunächst unbekannter 74-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug an einer Erdgastankstelle im Bereich „Am Krähenstein".

Nach Abschluss des Tankvorgangs vergaß der Fahrer offensichtlich die Zapfpistole aus der Tanköffnung zu nehmen und fuhr los. Er riss hierbei den Schlauch der Säule ab. Nachdem er durch einen anderen Verkehrsteilnehmer auf die noch im Tank steckende Zapfpistole aufmerksam gemacht wurde, kehrte er um hängte den abgerissen Schlauch einfach wieder zurück und entfernte sich ohne den Tankstellenbetreiber und die Polizei zu informieren. Glücklicherweise lösten die Sicherheitseinrichtungen der Zapfanlage aus und es kam zu keinem Gasaustritt.

Auch hier konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zweimal geparkte Pkws gestreift und geflüchtet

Alzenau. In der Zeit von Mittwoch, ca. 00:20 Uhr bis 11:00 Uhr, blieb ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, im Burgweg, an einem geparkten Nissan hängen und beschädigte diesen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden beträgt ca. 800. - Euro.

Karlstein / Großwelzheim. Auch am Mittwochmorgen, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich ein gleichgelagerter Fall in der Hauptstraße. Hier wurde ein Toyota beschädigt. Geschätzter Schaden ca. 1.000.- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise in beiden Fällen - insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder der Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Kontrolle verloren - Fahrzeug überschlägt sich

Geiselbach. Am Mittwochnachmittag befuhr ein 33-jähriger, Mitsubishi Fahrer, die ST2306 von Geiselbach kommend in Richtung Gelnhausen. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Bankett und überschlug sich. Vor Ort wurden keine Verletzungen durch den Rettungsdienst festgestellt, der Fahrer wurde jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 2.000.- Euro.

Vorfahrt missachtet

Alzenau. Ein 55-jähriger Kleintransporter-Fahrer folgte, am Mittwochmorgen, dem Verlauf der Brentanostraße und kreuzte - ohne am dortigen „Stop-Schild" anzuhalten - die Dieselstraße. Er übersah hierbei ein der Dieselstraße folgendes Leichtkraftrad. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 50-jährige Krad-Fahrer und seine 11-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

Mömbris. Am Mittwochmorgen befuhr ein 16-jähriger, Leichtkraftrad-Fahrer, die ST2309. Er verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Honda und stürzte alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren gesundheitlichen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500.- Euro.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Kahl. Beamte der Polizeiinspektion Alzenau kontrollierten, am Mittwochmittag, in der Hanauer Landstraße, einen 24-jährigen E-Scooter Fahrer. Hierbei stellten sie drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Des Weiteren führte er verschreibungspflichtige Medikamente mit sich, für die er kein Rezept besaß.

Wechselfallenbetrug

Mömbris. Zu einem sog. Wechselfallenbetrug kam es am Mittwochabend, gegen 18:45 Uhr, im Edeka-Getränke Markt gegenüber dem Feuerwehrhaus Mömbris. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenken des Kassierers gelang es einem bislang unbekannten Täter 200 Euro widerrechtlich zu erlangen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 35 Jahre alt

- kräftig

- unrasiert (3-Tage-Bart)

- ca. 170 cm groß

- mit rotem Polo-Shirt bekleidet

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

vd/Polizei Alzenau