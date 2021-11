Mömbris: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagabend befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Staatsstraße 2305 von Erlenbach kommend in Richtung Kaltenberg. Im Kurvenbereich kam ihr ein weißer fünftüriger Pkw entgegen, welcher die Kurve schnitt und teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Trotz Ausweichen kam es zu einem „Spiegelklatscher" und der weiße Pkw fuhr einfach weiter. Am Opel Corsa entstand ein geschätzter Schaden von 150,- Euro.

Schöllkrippen. Ein 78-jähriger Audi-Fahrer stellte seinen Pkw auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes ab und ging gegen 11:50 Uhr zum Einkaufen. Als er zu seinem A 4 zurückkam, stellte er Beschädigungen an seinem Pkw hinten rechts fest. Ein aufmerksamer Zeuge, der ebenfalls beim Einkaufen war und den „Parkrempler" beobachtet hatte, notierte sich das Kennzeichen, da der Unfallverursacher einfach weiter fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1.000,- Euro belaufen. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des Zeugen kann der Unfallverursacher ermittelt werden, den jetzt ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort erwartet.

Karlstein. Anzeigeerstattung bei der Polizeiinspektion Alzenau, dass im Tatzeitraum vom Samstag, 23.10.2021 bis 24.10.2021, zwei hochwertige Stühle aus Edelstahl von der Terrasse eines Grundstücks in der Schubertstraße in Dettingen am Main entwendet wurden. Da vom Anzeigenerstatter die Stühle nur für eine Bekannte aufbewahrt wurden und die Stühle sich am 24.10.2021 nicht mehr auf dem Grundstück befanden, ging er zunächst irrtümlich davon aus, dass seine Bekannte die Stühle wieder abgeholt hätte. Erst als die Bekannte die Stühle abholen wollte, fiel der Diebstahl auf. Hier ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Die beiden Stühle haben einen Wert, aufgrund des hochwertigen Materials, von 4.000,- Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

vd/Polizei Alzenau