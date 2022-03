Mömbris: Nach Streit Personen angefahren

In einem Mehrfamilienhaus in Lüneburg wurde eine tote Frau entdeckt. (Symbolbild).

Beim Rückwärtsfahren erfasste er zwei dahinterstehende Personen, die an dem Streit beteiligt waren. Durch den Zusammenstoß wurden der 68-Jährige sowie eine 46-Jährige leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Verursacher flüchtete anschließend, konnte allerdings kurze Zeit später ermittelt und von einer Polizeistreife an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Er muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten.

Wer zu dem geschilderten Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Auto fährt frontal gegen Wand

Kahl am Main. Eine 31-Jährige fuhr am Freitag gegen 21:20 Uhr mit ihrem Renault die Staatsstraße 2805 von Alzenau kommend in Fahrtrichtung Kahl a. Main. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit plötzlich die Kontrolle ihres Pkw's, geriet ins Schleudern und prallte letztendlich frontal gegen die Wand einer Bahnunterführung. Der Renault erlitt durch den Zusammenstoß einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Auffahrunfälle in Alzenau

Alzenau-Hörstein. Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr fuhr ein 57-jähriger Opelfahrer von der A45 an der Anschlussstelle Alzenau-Süd ab und musste dort zunächst an der Einmündung zur Staatsstraße verkehrsbedingt halten. Dies erkannte jedoch ein nachfolgender 60-jähriger Skodafahrer zu spät und fuhr auf das Heck des stehenden Opels auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

Alzenau. Kurz darauf, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall in Alzenau. Eine 43-Jährige befuhr mit ihrem Audi die Hanauer Straße und musste dort verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 20-Jähriger übersah dies und fuhr mit seinem Maserati auf das Heck des Audis auf. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wildunfälle

Mömbris-Königshofen. Am Freitagabend um 21 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Opel die Staatsstraße 2305. Auf Höhe Königshofen querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw zusammen. Gegen 23:45 Uhr ereignete sich an der gleichen Stelle ein weiterer Wildunfall. Hier erfasste eine 33-jährige BMW-Fahrerin ebenfalls ein querendes Reh. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt.

vd/Polizei Alzenau