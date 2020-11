Am Sonntag gegen 12 Uhr rutschte ein 57-jähriger Mömbriser alleinbeteiligt mit seinem E-Bike in Mömbris, auf einem Fahrradweg an der Kahl auf feuchtem Schotter bzw. einer feuchten Holzbrücke, aus. Hierbei zog sich der Mömbriser vermutlich eine Beinfraktur zu und wurde in das Krankenhaus Wasserlos eingeliefert.

xere/Polizei Lohr