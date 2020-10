Mömbris: Mit Caterham aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen

Dadurch drehte sich das Fahrzeug und kam im Böschungsbereich zum Stehen. Durch den Aufprall wurde die 58- jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Schaden am Roadster wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Absicherung und Bergung des Fahrzeugs wurde von der örtlichen Feuerwehr unterstützt.





Trio nach Einbruch festgenommen

Alzenau-Michelbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht zum Sonntag, gegen 1 Uhr, wurden die Besitzer eines Hotels auf Geräusche im Bereich der Gaststätte aufmerksam und stellten hierauf einen aktuellen Einbruch fest. Da die Täter mit einem Auto die Flucht ergriffen, nahmen die Zeugen fest entschlossen die Verfolgung auf. Da währenddessen alle wichtigen Informationen an die Polizei weitergegeben wurden, klickten kurz darauf bei den Einbrechern, alle aus dem Landkreis Aschaffenburg, die Handschellen. Mehrere Polizeistreifen konnten das Fahrzeug im Bereich der Autobahn stellen und die Tatverdächtigen festnehmen. Die Tatbeute in Höhe von mehreren Tausend Euro konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Weiterhin wird gegen die Festgenommenen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Auf die beiden Männer im Alter von 35 und 41Jahren, sowie deren 38- jährige Begleiterin, wartet nun der Haftrichter.

Mit Böllern Turnhallenboden beschädigt

Alzenau-Michelbach. Am Freitag gegen 21 Uhr warfen im Streuweg unbekannte Personen Böller auf den Boden der dortigen Turnhalle. Dadurch wurde die Versiegelung beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

