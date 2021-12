Nach einer kurzen Fahndung konnte ein weißer Opel Insignia auf der Tartanbahn hinter einem Pflegeheim in der Pfarrer-Wörner-Straße in Mömbris festgestellt werden.

Der Wagen war offenbar eine etwa vier Meter hohe Böschung heruntergefahren und wurde schlussendlich durch einen Maschendrahtzaun, der die Tartanbahn von der Böschung trennt, aufgehalten. Der Fahrer öffnete erst nach Androhung, dass die Scheibe eingeschlagen werde, die Fahrertüre. Auch hier verhielt er sich nicht kooperativ und leistete bei der Festnahme Widerstand.

Der Grund für die „Böschungsfahrt" war schnell gefunden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme musste der 28-jährige Böblinger seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen. Nachermittlungen ergaben, dass im Rappacher Weg ein Mercedes angefahren wurde. Ferner wurde in der Straße Fronhofen eine Steinfigur angefahren.

Der Schaden an den beiden angefahren Autos beträgt jeweils etwa 2.000 Euro. An dem Insignia dürfte durch die Böschungsfahrt ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden sein. Der Schaden an dem Maschendrahtzaun beträgt 2.000. Euro. Der Schaden an der Steinfigur wird mit rund 200 Euro beziffert.

Der 28-jährige Fahrer wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und mehrerer Unfallfluchten angezeigt.

Sollten noch weitere Schäden/Geschädigte bekannt werden, wird gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Mit Fahrrad gestürzt

Alzenau. Am Samstag, gegen 15.30 Uhr, überquerte ein 81-jähriger Kahler mit seinem Fahrrad die Alzenauer Straße und rutschte auf dem Bordstein aus. Hier zog sich der Fahrradfahrer eine Platzwunde zu. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrradfahrer, der keinen Helm trug, in das Krankenhaus Wasserlos eingeliefert.

mkl/Polizei Alzenau