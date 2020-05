Mömbris: Mann stürzt von Jägerhochsitz sechs Meter in die Tiefe

Da ein tragender Holzstamm morsch war und deshalb beim Besteigen des Jägerhochsitzes nachgab, stürzte der 71-Jährige ca. sechs Meter in die Tiefe. Er konnte seine Frau über sein Mobiltelefon anrufen - diese wiederum alarmierte die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Durch Einweiser konnte die Jagdkanzel, die an einem Feldweg zwischen Omersbach und Dörnsteinbach steht, schnell gefunden werden. Die Bergwacht konnte daraufhin die Alarmfahrt abbrechen.

Der Jäger trug durch den Sturz Knochenbrüche davon. Die Feuerwehren leisteten mit ihrem medizinischen Personal Erste Hilfe und unterstützen den Rettungsdienst bei der Versorgung.

Da es zum Zeitpunkt des Unfalles extrem stark regnete, wurde der Verletzte mit einer Plane geschützt und die Unfallstelle ausgeleuchtet. Nach der Erstversorgung und Stabilisierung durch den Rettungsdienst / Notarzt wurde der Verletzte über einen Graben gerettet - hierzu musste eine 4-teilige Steckleiter und ein Spineboard der Feuerwehr eingesetzt werden. Nach der Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst wurde dieser in ein Krankenhaus eingeliefert. Abschließend wurde der Hochsitz von der Feuerwehr gesichert, so dass dieser nicht mehr betreten werden kann.

Von Seiten der Feuerwehr kamen sechs Fahrzeuge und 41 Einsatzkräfte unter der Leitung von Peter Huber (Kommandant Feuerwehr Geiselbach) zum Einsatz. Weiterhin war Kreisbrandinspektor Frank Wissel und Christian Imhof als Einsatzleiter des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

Kreisbrandinspektion Aschaffenburg