Mömbris: Erst Arm gebrochen, dann Anzeige

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein 28-jähriger Mann beim Armdrücken mit einem Freund den Oberarm gebrochen hatte. Der Bruch musste ärztlich versorgt werden und der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Da sich in der Wohnung vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhielten, wird eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden

Geiselbach. Am Freitag gegen 15.30 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Pkw Audi den Kreisverkehr der AB 18 von Krombach kommend in Richtung Hofstädten. Sie musste verkehrsbedingt anhalten, um einen Radfahrer die Fahrbahn queren zu lassen. Dies bemerkte der folgende Fahrer eines Pkw VW zu spät und fuhr auf den Pkw Audi auf. Hierbei wurde der Pkw VW so beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 15000 Euro.

Alkoholisiert mit Roller unterwegs

Alzenau. Während einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 19.30 Uhr in der Straße „ Am Birkenberg" konnte bei einem 40-jährigen Rollerfahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Da der Test am Alkomaten einen Wert über der erlaubten Promillegrenze anzeigte, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Stromhäuschen mit Graffiti besprüht

Sommerkahl. Am Freitag gegen 22.30 Uhr konnte eine Mitteilerin beobachten, wie zwei Jugendliche in der Spessartstraße ein Stromhäuschen mit Farbe besprühten. Es konnte festgestellt werden, dass auch eine Scheunenwand und ein Stromkasten mit blauer und roter Farbe beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro.

Tütchen mit Marihuana weggeworfen

Karlstein. In der Straße „An der Waldschule" sollten am Freitag gegen 21.30 Uhr zwei Jugendliche einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Streifenbesatzung warf ein 17-Jähriger ein Tütchen mit Marihuana weg. Ihn erwartet eine Strafanzeige.