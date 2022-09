Möbel am Mainufer in Karlstadt entsorgt

Durch die Wasserschutzpolizei wurde zu Beginn des Samstagabends eine illegale Abfallentsorgung in einem

Mainuferstreifen festgestellt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde dort eine Couch sowie ein Tisch entsorgt, weshalb nun wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizei-Gruppe Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Geangelt ohne jegliche Erlaubnis

Karlstadt. Am frühen Samstagabend wurden zwei Angler am Mainufer durch eine Polizeistreife der Wasserschutzpolizei kontrolliert. Die beiden 21- und 20-jährigen Männer konnten weder einen Fischereischein, noch eine erforderliche Genehmigung zum Angeln vorweisen. Daher wurde die gesamte Angelausrüstung sichergestellt und gegen beide ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens der Fischwilderei eingeleitet.

Illegaler Drohnenflug im Wohngebiet

Karlstadt. In einem nördlichen Wohngebiet zur Altstadt wurde am Samstagnachmittag wiederholt eine Drohne durch Anwohner gesichtet. Da es dem Piloten des unbemannten Luftfahrsystems nicht gestattet ist, diese über bewohntem Gebiet aufsteigen zu lassen, wird nun durch die Polizei ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/974130 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer bremst zu spät

Karlstadt. Ein 24-jähriger Motorradfahrer bemerkte am Samstagnachmittag den Bremsvorgang der vor ihm fahrenden Pkw-Fahrerin in der Würzburger Straße zu spät, sodass er mit seinem Krad gegen das Heck des Pkw fuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt, allerdings wurde die hintere Stoßstange des Pkw beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand.

rbb/Polizei Karlstadt